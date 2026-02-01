Вночі 1 лютого ворожий дрон атакував Дніпро. Є влучання у приватний житловий будинок.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака на Дніпро вночі 1 лютого

Так, російський дрон зруйнував приватний житловий будинок, ще два пошкоджені. На жаль, загинули двоє людей: жінка і чоловік.

На місці атаки виникла пожежа. Понівечена також легкова автівка.

Звечора й вночі російські війська обстрілювали Нікопольщину: гатили з артилерії та FPV-дронами. Били по райцентру та Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні, господарська споруда, кафе, декілька магазинів, автомобіль. Також черед прильоти зачепило газогін і лінію електропередач.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1439-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

