Нічна атака на Дніпро: дрон зруйнував будинок, двоє людей загинули
- Ворожий безпілотник атакував Дніпро вночі 1 лютого.
- Внаслідок удару загинули двоє людей — чоловік і жінка.
- Зруйнований приватний будинок, ще два — пошкоджені.
Вночі 1 лютого ворожий дрон атакував Дніпро. Є влучання у приватний житловий будинок.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Атака на Дніпро вночі 1 лютого
Так, російський дрон зруйнував приватний житловий будинок, ще два пошкоджені. На жаль, загинули двоє людей: жінка і чоловік.
На місці атаки виникла пожежа. Понівечена також легкова автівка.
Звечора й вночі російські війська обстрілювали Нікопольщину: гатили з артилерії та FPV-дронами. Били по райцентру та Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні, господарська споруда, кафе, декілька магазинів, автомобіль. Також черед прильоти зачепило газогін і лінію електропередач.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1439-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Дніпропетровська ОВА