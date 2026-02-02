В ночь на 2 февраля российские войска атаковали Черкасскую область ударными БПЛА.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

Атака на Черкасскую область: что известно

По словам Игоря Табурца, в результате атаки на Черкасскую область зафиксировано падение вражеских беспилотников на ряде локаций в регионе, в частности в областном центре.

Сейчас смотрят

В результате этого вспыхнули пожары.

По предварительным данным областной военной администрации, по меньшей мере четыре человека получили травмы.

Сейчас на местах попаданий работают все необходимые службы.

Глава ОВА отметил, что более подробная информация о последствиях обстрела будет обнародована позже.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1440-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.