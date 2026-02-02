У ніч проти 2 лютого російські війська атакували Черкаську область ударними БпЛА.

Про це повідомив начальник Черкаська обласна військова адміністрація Ігор Табурець у Telegram.

Атака на Черкаську область: що відомо

За словами Ігоря Табурця, унаслідок атаки на Черкаську область зафіксовано падіння ворожих безпілотників на низці локацій у регіоні, зокрема в обласному центрі.

Внаслідок цього спалахнули пожежі.

За попередніми даними обласної військової адміністрації, щонайменше четверо людей дістали трави.

Наразі на місцях влучань працюють усі необхідні служби.

Очільник ОВА зазначив, що детальнішу інформацію щодо наслідків обстрілу буде оприлюднено пізніше.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1440-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

