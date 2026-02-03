Взрывы в Харькове: РФ ударила дроном по жилому дому в Салтовском районе
Мощные взрывы в Харькове прогремели днем во вторник, 3 февраля. Российские войска нанесли удар в Салтовском районе Харькова.
Взрывы в Харькове 3 февраля: последствия удара в Салтовском районе
Обновлено в 16:16. Информацию об этом подтвердили мэр Харькова Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По словам Терехова, в Харькове зафиксировано попадание вражеского беспилотника Shahed по жилому дому в Салтовском районе.
Как отметил Синегубов, вспыхнули пожары в квартирах.
По данным Харьковской ОВА, увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Салтовскому району. Известно как минимум о пятерых раненых.
Среди них — три женщины в возрасте 90, 84 и 57 лет. Они перенесли сильный стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1441-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.