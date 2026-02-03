Мощные взрывы в Харькове прогремели днем во вторник, 3 февраля. Российские войска нанесли удар в Салтовском районе Харькова.

Взрывы в Харькове 3 февраля: последствия удара в Салтовском районе

Обновлено в 16:16. Информацию об этом подтвердили мэр Харькова Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам Терехова, в Харькове зафиксировано попадание вражеского беспилотника Shahed по жилому дому в Салтовском районе.

Как отметил Синегубов, вспыхнули пожары в квартирах.

По данным Харьковской ОВА, увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Салтовскому району. Известно как минимум о пятерых раненых.

Среди них — три женщины в возрасте 90, 84 и 57 лет. Они перенесли сильный стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1441-е сутки.

