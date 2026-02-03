Потужні вибухи у Харкові прогриміли вдень у вівторок, 3 лютого. Російські війська завдали удару в Салтівському районі Харкова.

Вибухи у Харкові 3 лютого: наслідки удару в Салтівському районі

Оновлено о 15:48. Інформацію про це підтвердили мер Харкова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами Терехова, у Харкові зафіксовано влучання ворожого безпілотника Shahed по житловому будинку в Салтівському районі.

Як зазначив Синєгубов, спалахнули пожежі у квартирах.

За даними Харківської ОВА, збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Салтівському району. Відомо щонайменше про трьох поранених. Медики надають всю необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1441-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

