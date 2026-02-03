В Киеве более 1,1 тыс. домов в Дарницком и Днепровском районах после массированного российского обстрела по критической инфраструктуре остаются без теплоснабжения.

Что происходит в Киеве 3 февраля

Городской глава Киева Виталий Кличко рассказал, что объект инфраструктуры в столице, который обеспечивает теплоснабжение в эти дома, сегодня ночью был сильно поврежден в результате российской атаки.

По словам мэра, сейчас специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу восстановления.

В этих более чем 1,1 тыс. домах в Киеве утром слили воду в системах отопления, чтобы избежать размораживания, рассказал Кличко.

Дополнительные опорные пункты обогрева развернули в школах микрорайонов, дома которых остались без отопления в Киеве.

Как рассказал Кличко, сейчас в Дарницком районе функционирует пять дополнительных пунктов, которые подключают к мобильным котельным, а в Днепропетровском – четыре. Люди смогут находиться там как днем, так и ночью.

Кроме этого, 36 пунктов обогрева разворачивает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на Дарнице (на 20 локациях), а также 27 пунктов – в Днепровском районе (также на 20 локациях).

Адреса пунктов обогрева в Киеве можно посмотреть на официальных ресурсах РГА, городских властей и ГСЧС. В частности, по ссылке на сайте Киевской городской государственной администрации.

В то же время Киевский метрополитен работает в обычном режиме на всех трех линиях.

Ситуация в Киеве 3 февраля: отключение света

Ночью Россия нанесла самый мощный удар по энергетике с начала года, заявили в компании ДТЭК. Там рассказали, что под массированной атакой оказались объекты генерации и распределения электроэнергии.

В частности, удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. В результате сильно пострадали теплоэлектростанции ДТЭК.

Из-за последствий атаки в Киеве часть левого берега, в частности Днепровский и Дарницкий районы, вынужденно перешли на экстренные отключения света. В то же время на правом берегу действуют временные графики.

Как отметили в компании ДТЭК, энергосистема работает с серьезными ограничениями.

