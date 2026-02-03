Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Взрывы в Черкассах 3 февраля: в регионе повышенная ракетная и дроновая угроза
Взрывы в Черкассах сегодня, 3 февраля, прогремели на рассвете.
Взрывы в Черкассах сегодня, 3 февраля: что известно
Взрывы в Черкассах сегодня, 3 февраля, прогремели ориентировочно в 06:47.
Около семи утра Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет мимо Умани в северо-западном направлении.
В настоящее время в области объявлена повышенная ракетная опасность.
Кроме того, еще с пяти утра в регионе сохраняется повышенная угроза применения врагом ударных беспилотников.
Руководитель областной военной администрации Игорь Табурец взрывы в Черкассах 3 февраля пока не комментировал.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 441-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Силы обороны Юга Украины
