Взрывы в Черкассах сегодня, 3 февраля, прогремели на рассвете.

Взрывы в Черкассах сегодня, 3 февраля: что известно

Взрывы в Черкассах сегодня, 3 февраля, прогремели ориентировочно в 06:47.

Около семи утра Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет мимо Умани в северо-западном направлении.

В настоящее время в области объявлена повышенная ракетная опасность.

Кроме того, еще с пяти утра в регионе сохраняется повышенная угроза применения врагом ударных беспилотников.

Руководитель областной военной администрации Игорь Табурец взрывы в Черкассах 3 февраля пока не комментировал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 441-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

