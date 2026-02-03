Вибухи в Черкасах сьогодні, 3 лютого, прогриміли на світанку.

Вибухи в Черкасах сьогодні, 3 лютого: що відомо

Вибухи в Черкасах сьогодні, 3 лютого, пролунали орієнтовно о 06:47.

Близько сьомої ранку Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракет повз Умань у північно-західному напрямку.

Зараз дивляться

Наразі в області оголошено підвищену ракетну небезпеку.

Крім того, ще з п’ятої ранку в регіоні зберігається підвищена загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

Керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець вибухи в Черкасах 3 лютого поки не коментував.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 441-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сили оборони Півдня України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.