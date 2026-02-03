Тетяна Забожко, випускова редакторка
Вибухи в Черкасах 3 лютого: у регіоні підвищена ракетна та дронова загроза
Вибухи в Черкасах сьогодні, 3 лютого, прогриміли на світанку.
Вибухи в Черкасах сьогодні, 3 лютого: що відомо
Вибухи в Черкасах сьогодні, 3 лютого, пролунали орієнтовно о 06:47.
Близько сьомої ранку Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракет повз Умань у північно-західному напрямку.
Наразі в області оголошено підвищену ракетну небезпеку.
Крім того, ще з п’ятої ранку в регіоні зберігається підвищена загроза застосування ворогом ударних безпілотників.
Керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець вибухи в Черкасах 3 лютого поки не коментував.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 441-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сили оборони Півдня України
