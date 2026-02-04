В среду, 4 февраля, жители Казатина Винницкой области столкнулись с аварией в системе газоснабжения.

Авария в системе газоснабжения в Винницкой области

В результате скачка давления газа произошло несколько пожаров в городе Казатин Винницкой области, говорится в заявлении ГСЧС и сообщении Казатинского горсовета.

Спасатели отметили, что сегодня получили несколько сообщений о пожарах в Казатине. В частности, это произошло в трех квартирах по ул. Героев Майдана и в частном доме по ул. Антонович. Все они были ликвидированы подразделениями ГСЧС, пострадавших нет.

По этой причине местных жителей при наличии запаха газа призвали проверять газовые приборы и проветрить помещение.

Известно, что давление в системе удалось стабилизировать, причины его повышения устанавливаются аварийной службой.

Местные СМИ предполагают, что повышение давления газа в системе связано с тем, что по неизвестным причинам не сработали специальные газорегуляторные пункты. Они “гасят” газовое давление до безопасного показателя, когда оно превышает нормы при подаче из магистралей в дома.

