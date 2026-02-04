В домах вспыхнули пожары: на Виннитчине из-за скачка давления газа произошла авария
- В Казатине Винницкой области произошла авария в системе газоснабжения из-за резкого скачка давления.
- В результате возникли пожары в трех квартирах и частном доме, их ликвидировали спасатели, пострадавших нет.
- Давление в системе уже стабилизировалось, причины аварии выясняет аварийная служба.
В среду, 4 февраля, жители Казатина Винницкой области столкнулись с аварией в системе газоснабжения.
Авария в системе газоснабжения в Винницкой области
В результате скачка давления газа произошло несколько пожаров в городе Казатин Винницкой области, говорится в заявлении ГСЧС и сообщении Казатинского горсовета.
Спасатели отметили, что сегодня получили несколько сообщений о пожарах в Казатине. В частности, это произошло в трех квартирах по ул. Героев Майдана и в частном доме по ул. Антонович. Все они были ликвидированы подразделениями ГСЧС, пострадавших нет.
По этой причине местных жителей при наличии запаха газа призвали проверять газовые приборы и проветрить помещение.
Известно, что давление в системе удалось стабилизировать, причины его повышения устанавливаются аварийной службой.
Местные СМИ предполагают, что повышение давления газа в системе связано с тем, что по неизвестным причинам не сработали специальные газорегуляторные пункты. Они “гасят” газовое давление до безопасного показателя, когда оно превышает нормы при подаче из магистралей в дома.