В оселях спалахнули пожежі: на Вінниччині через стрибок тиску газу сталася аварія
- У Козятині на Вінниччині сталася аварія в системі газопостачання через різкий стрибок тиску.
- Внаслідок цього виникли пожежі у трьох квартирах та приватному будинку, їх ліквідували рятувальники, постраждалих немає.
- Тиск у системі вже стабілізували, причини аварії з’ясовує аварійна служба.
У середу, 4 лютого, мешканці Козятина Вінницької області зіткнулися з аварією у системі газопостачання.
Аварія у системі газопостачання на Вінниччині
Внаслідок стрибка тиску газу вгору сталося кілька пожеж у місті Козятин Вінницької області, йдеться у заяві ДСНС та дописі Козятинської міськради.
Рятувальники зазначили, що сьогодні отримали кілька повідомлень про виникнення пожеж у Козятині. Зокрема, це сталося у трьох квартирах на вул. Героїв Майдану та у приватному будинку на вул. Антоновича. Всі вони були ліквідовані підрозділами ДСНС, постраждалих немає.
З цієї причини місцевих жителів у разі наявності запаху газу закликали перевірити газові прилади та провітрити приміщення.
Відомо, що тиск у системі вдалося стабілізувати, наразі причини його підвищення встановлюються аварійною службою.
Місцеві ЗМІ припускають, що підвищення тиску газу у системі пов’язане з тим, що з невідомих причин не спрацювали спеціальні газорегуляторні пункти. Вони “гасять” газовий тиск до безпечного показника, коли він перевищує норми при подачі з магістралей до будинків.