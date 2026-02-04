У середу, 4 лютого, мешканці Козятина Вінницької області зіткнулися з аварією у системі газопостачання.

Аварія у системі газопостачання на Вінниччині

Внаслідок стрибка тиску газу вгору сталося кілька пожеж у місті Козятин Вінницької області, йдеться у заяві ДСНС та дописі Козятинської міськради.

Рятувальники зазначили, що сьогодні отримали кілька повідомлень про виникнення пожеж у Козятині. Зокрема, це сталося у трьох квартирах на вул. Героїв Майдану та у приватному будинку на вул. Антоновича. Всі вони були ліквідовані підрозділами ДСНС, постраждалих немає.

З цієї причини місцевих жителів у разі наявності запаху газу закликали перевірити газові прилади та провітрити приміщення.

Відомо, що тиск у системі вдалося стабілізувати, наразі причини його підвищення встановлюються аварійною службою.

Місцеві ЗМІ припускають, що підвищення тиску газу у системі пов’язане з тим, що з невідомих причин не спрацювали спеціальні газорегуляторні пункти. Вони “гасять” газовий тиск до безпечного показника, коли він перевищує норми при подачі з магістралей до будинків.

