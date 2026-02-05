Утром 5 февраля бушует пожар в отеле Днепр в Киеве.

Обновлено в 10:06.

Пожар в отеле Днепр 5 февраля: что известно

О пожаре в отеле Днепр в Киеве на улице Крещатик сообщили в Киевской городской государственной администрации сообщили в 08:23.

Сейчас смотрят

По данным КГГА, возгорание произошло на четвертом этаже отеля Днепр, что в Печерском районе столицы.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям вскоре уточнили, что пожар вспыхнул в номере на третьем этаже.

Спасатели эвакуировали 56 взрослых и одного ребенка.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Пожар в отеле Днепр в Киеве 70 спасателей с помощью 11 единиц техники ГСЧС ликвидировали до 10:00 5 февраля.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.