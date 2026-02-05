Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Горел отель Днепр в Киеве на Крещатике: что известно
Утром 5 февраля бушует пожар в отеле Днепр в Киеве.
Обновлено в 10:06.
Пожар в отеле Днепр 5 февраля: что известно
О пожаре в отеле Днепр в Киеве на улице Крещатик сообщили в Киевской городской государственной администрации сообщили в 08:23.
По данным КГГА, возгорание произошло на четвертом этаже отеля Днепр, что в Печерском районе столицы.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям вскоре уточнили, что пожар вспыхнул в номере на третьем этаже.
Спасатели эвакуировали 56 взрослых и одного ребенка.
Жертв и пострадавших, к счастью, нет.
Пожар в отеле Днепр в Киеве 70 спасателей с помощью 11 единиц техники ГСЧС ликвидировали до 10:00 5 февраля.
Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
