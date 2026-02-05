Уранці 5 лютого вирувала пожежа в готелі Дніпро в Києві.

Оновлено о 10:06.

Пожежа в готелі Дніпро 5 лютого: що відомо

Про пожежу в готелі Дніпро в Києві на вулиці Хрещатик повідомили в Київській міській державній адміністрації о 08:23.

За даними КМДА, займання сталося на четвертому поверсі готелю Дніпро, що в Печерському районі столиці.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій невдовзі уточнили, що пожежа спалахнула в номері на третьому поверсі.

Рятувальники евакуювали 56 дорослих та одну дитину.

Жертв та постраждалих, на щастя, немає.

Пожежу в готелі Дніпро в Києві 70 рятувальників за допомогою 11 одиниць техніки ДСНС ліквідували до 10:00 5 лютого.

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

