Взрывы в Кропивницком сегодня, 6 февраля, прогремели во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Взрывы в Кропивницком 6 февраля: что известно

Перед тем, как прогремели взрывы в Кропивницком, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеского беспилотного летательного аппарата на востоке Кировоградской области курсом на областной центр.

Сейчас смотрят

К дронной угрозе добавилась ракетная. В частности, защитники неба фиксируют пролет ракет курсом на Кропивницкий.

Впоследствии — прогремела серия взрывов в Кропивницком и Александрийском районе Кировоградской области.

По словам главы ОГА, в результате атаки в одной из общин Александрийского района повреждены жилые дома и линии электропередач.

Сейчас электрики уже работают над восстановлением электроснабжения абонентов.

Кроме того, во время взрывов в Кропивницком было повреждено складское здание.

Информации о пострадавших в результате взрывов в Кропивницком и Кировоградской области не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1444-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.