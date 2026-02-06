Взрывы в Кропивницком: враг массово атаковал город дронами и ракетами
Взрывы в Кропивницком сегодня, 6 февраля, прогремели во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
Взрывы в Кропивницком 6 февраля: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Кропивницком, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеского беспилотного летательного аппарата на востоке Кировоградской области курсом на областной центр.
К дронной угрозе добавилась ракетная. В частности, защитники неба фиксируют пролет ракет курсом на Кропивницкий.
Впоследствии — прогремела серия взрывов в Кропивницком и Александрийском районе Кировоградской области.
По словам главы ОГА, в результате атаки в одной из общин Александрийского района повреждены жилые дома и линии электропередач.
Сейчас электрики уже работают над восстановлением электроснабжения абонентов.
Кроме того, во время взрывов в Кропивницком было повреждено складское здание.
Информации о пострадавших в результате взрывов в Кропивницком и Кировоградской области не поступало.
