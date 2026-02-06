Вибухи у Кропивницькому сьогодні, 6 лютого, прогриміли під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністарції Андрій Райкович.

Вибухи у Кропивницькому 6 лютого: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи у Кропивницькому, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожого безпілотного літального апарата на сході Кіровоградської області курсом на обласний центр.

До дронової загрози додалася ракетна. Зокрема, оборонці неба фіксують проліт ракет курсом на Кропивницький.

Згодом – пролунала мерія вибухів у Кропивницькому та Олександрійському районі Кіровоградської області.

За словами очільника ОВА, унаслідок атаки в одній з громад Олександрійського району пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач.

Наразі електри вже працюють над відновленням електропостачання до абонентів.

Крім того, під час вибухів у Кропивницькому було пошкоджено складську будівлю.

Інформації щодо постраждалих унаслідок вибухів у Кропивницькому та Кіровоградській області не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1444-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

