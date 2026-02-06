В ночь на 6 февраля Россия продолжила атаки по украинским городам, применив ударные беспилотники.

Наиболее трагические последствия зафиксированы в Запорожской области, где в результате вражеского удара погибли гражданские лица.

В то же время в Киеве продолжается преодоление последствий атаки на энергетическую инфраструктуру, в Украине готовятся изменения для пассажиров железной дороги, а в мире — новый международный скандал вокруг дела Джеффри Эпштейна.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Вольнянск

В ночь на 6 февраля враг атаковал Вольнянск Запорожского района ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Перед взрывами в городе фиксировалось движение вражеских БпЛА в направлении Запорожской области и Запорожья.

В результате попадания российского дрона полностью разрушен частный жилой дом.

Жертвами атаки стали супруги — 49-летний мужчина и 48-летняя женщина.

В Киеве ухудшилась ситуация с теплом после удара по Дарницкой ТЭЦ

Из-за российского удара по Дарницкой ТЭЦ в двух районах Киева возникла сложная ситуация с теплоснабжением.

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, наиболее критической остается зона, которую обеспечивала теплом ТЭЦ-4.

В ближайшее время восстановление теплоснабжения там не ожидается, поэтому энергетики пытаются компенсировать ситуацию улучшенными графиками электроснабжения.

К работам привлечены 64 ремонтные бригады.

Кроме того, продолжается монтаж газовых когенерационных установок. Ожидается запуск новых объектов мощностью 9 МВт и 18 МВт.

В Украину на этой неделе также поступит 596 т гуманитарной энергетической помощи — трансформаторы, генераторы и другое критически важное оборудование.

В Украине усилят контроль за подготовкой новобранцев

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об усилении контроля за состоянием учебных центров и качеством подготовки новобранцев.

По его словам, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными превысили 31,7 тыс. человек, что существенно уменьшило наступательные возможности врага.

Сырский подчеркнул необходимость повышения уровня инструкторов, безопасности на полигонах, а также социально-бытовых условий в учебных центрах.

Также будет продолжен аудит качества базовой общевойсковой подготовки, который регулярно проводится в учебных частях и боевых бригадах с осени 2025 года.

Укрзализныця меняет правила возврата билетов

Укрзализныця планирует ввести обновленную систему возврата билетов, которая будет зависеть от того, насколько заблаговременно пассажир отказывается от поездки.

Глава правления компании Александр Перцовский сообщил, что сейчас около 13% билетов возвращают в день отправления, что создает финансовые потери для перевозчика.

Согласно новым правилам, за 15-20 суток до поездки средства будут возвращаться полностью, за 10-14 суток — 90%, за 5-9 суток — 75%, за 1-4 дня — 50%.

Менее чем за сутки до отправления возврат составит около 30%.

Для военных, социально уязвимых групп и поездов в прифронтовые регионы могут предусмотреть льготные условия.

В Норвегии расследуют дело экс-главы правительства по материалам Эпштейна

Норвежская полиция начала расследование в отношении бывшего премьер-министра Турбьерна Ягланда в связи с материалами дела осужденного в США сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Как сообщает Reuters, производство открыли по подозрению в коррупции при отягчающих обстоятельствах.

Следствие проверяет, мог ли Ягланд получать подарки, поездки или займы в связи с занимаемыми должностями.

На данный момент ему не предъявлено обвинений.

Сам Ягланд заявил, что приветствует начало расследования и готов полностью сотрудничать со следствием.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1444-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

