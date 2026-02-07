С ночи до утра 7 февраля враг осуществил массированную атаку на Львовскую область ударными беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Атака на Львовскую область 7 февраля: что известно

По словам главы ОВА, во время воздушной тревоги, которая длилась более шести часов, враг атаковал в Львовской области объекты критической энергетической инфраструктуры.

Кроме того, в селе Старый Добротвор из-за попадания вражеского беспилотника загорелся жилой дом.

Там же враг обстрелял объект критической инфраструктуры. В результате 6 тыс. жителей Добротвора остались без воды и тепла.

Над восстановлением снабжения работают все профильные службы.

Также в области действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

В целом по всей Львовской области без электричества более 600 тыс. абонентов.

На данный момент информации о погибших или пострадавших в результате атаки на Львовскую область не поступало.

По словам Козицкого, во время атаки на Львовскую область часть вражеских беспилотников удалось сбить силам противовоздушной обороны, также уничтожено не менее двух ракет неустановленного типа.

Глава области предупредил, что из-за прицельных ударов россиян по объектам энергетики в разных регионах Украины отключения электроэнергии могут длиться дольше, и призвал жителей зарядить устройства первой необходимости.

