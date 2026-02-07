З ночі до ранку 7 лютого ворог здійснив масовану атаку на Львівську область ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Атака на Львівську область 7 лютого: що відомо

За словами очільника ОВА, під час повітряної тривоги, яка тривала понад шість годин, ворог атакував у Львівській області об’єкти критичної енергетичної інфраструктури.

Крім того, у селі Старий Добротвір через влучання ворожого безпілотника загорівся житловий будинок.

Там же ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури. Унаслідок чого 6 тис. жителів Добротвору опинилися без води та тепла.

Над відновленням постачання працюють всі профільні служби.

Також в області діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Загалом по всій Львівщині без електрики понад 600 тис. абонентів.

Станом на цю годину інформації про загиблих або постраждалих унаслідок атаки на Львівську область не надходило.

За словами Козицького, під час атаки на Львівську область частину ворожих безпілотників вдалося збити силам протиповітряної оборони, також знищено щонайменше дві ракети невстановленого типу.

Очільник області попередив, що через прицільні удари росіян по об’єктах енергетики в різних регіонах України відключення електроенергії можуть тривати довше, та закликав мешканців зарядити пристрої першої необхідності.

