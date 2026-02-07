Вибухи у Бурштині Івано-Франківської області лунали впродовж усієї ночі 7 лютого.

Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської обласної військові адміністрації Світлана Онищук.

Вибухи у Бурштині 7 лютого: що відомо

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 7 лютого крилаті ракети летіли курсом на Бурштин.

Після цього місцеві мешканці почули серію з щонайменше шести вибухів у Бурштині протягом ночі.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про можливі значні перебої з електропостачанням, оскільки атака ворога по енергетичній інфраструктурі триває, та закликав мешканців за можливості запастися водою.

За словами Онищук, вибухи в Бурштині пролунали унаслідок атаки на енергетичний об’єкт.

Пізніше міністр енергетики Денис Шмигаль уточнив, що йдеться про Бурштинську ТЕС.

— Блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях — спеціальні графіки аварійних відключень, – додав Шмигаль.

Зокрема в Івано-Франківській області одночасно застосовано 4,5 черги графіків погодинних вимкнень електроенергії.

Крім того, зафіксовані пошкодження домогосподарств у Галицькій та Рогатинській громадах.

Наразі офіційної інформації щодо постраждалих унаслідок вибухів у Бурштині 7 лютого не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1445-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

