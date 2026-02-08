Взрывы во Львове 8 февраля прогремели во время воздушной тревоги, когда враг атаковал город ударными БПЛА.

Об этом сообщили городской глава Львова Андрей Садовый и начальник Львовской ОГА Максим Козицкий.

Взрывы во Львове 8 февраля: что известно

Во время сегодняшней воздушной тревоги во Львове и области фиксировали движение вражеских беспилотников в направлении города.

По словам начальника Львовской ОГА, звуки взрывов во Львове, которые местные жители слышали около 08:48, а также в Ходорове, были результатом работы сил противовоздушной обороны.

Враг пытался атаковать объекты критической инфраструктуры региона, однако благодаря работе украинских защитников эти намерения были сорваны.

По сообщению городского головы, на территории Львовской общины обезвредили вражеский беспилотник.

Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.

На местах работают профильные службы, дополнительную информацию обещают сообщить позже с учетом ситуации с безопасностью.

Напомним, за прошедшие сутки с ночи до утра российские войска осуществили массированную атаку на Львовскую область ударными беспилотниками и ракетами.

Под ударом оказались объекты критической энергетической инфраструктуры, в частности в селе Старый Добротвор возник пожар в жилом доме, а часть жителей осталась без воды, тепла и электроснабжения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1446-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

