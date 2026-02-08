Вибухи у Львові 8 лютого прогриміли під час повітряної тривоги, коли ворог атакував місто ударними БпЛА.

Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Вибухи у Львові 8 лютого: що відомо

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги у Львові та області фіксували рух ворожих безпілотників у напрямку міста.

За словами начальника Львівської ОВА, звуки вибухів у Львові, які місцеві мешканці чули близько 08:48, а також у Ходорові, були результатом роботи сил протиповітряної оборони.

Ворог намагався атакувати об’єкти критичної інфраструктури регіону, однак завдяки роботі українських захисників ці наміри були зірвані.

За повідомленням міського голови, на території Львівської громади знешкодили ворожий безпілотник.

Попередньо, обійшлося без загиблих та постраждалих.

На місцях працюють профільні служби, додаткову інформацію обіцяють повідомити згодом з урахуванням безпекової ситуації.

Нагадаємо, що минулої доби з ночі до ранку російські війська здійснили масовану атаку на Львівську область ударними безпілотниками та ракетами.

Під ударом опинилися об’єкти критичної енергетичної інфраструктури, зокрема у селі Старий Добротвір виникла пожежа в житловому будинку, а частина жителів залишилася без води, тепла та електропостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1446-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

