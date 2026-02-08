Только за одну неделю Россия выпустила по Украине более 2 000 ударных беспилотников, около 1 200 управляемых авиабомб и 116 ракет различных типов, продолжая системные удары по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках России на Украину в течение недели

Украинский лидер подчеркнул, что удары происходят почти ежедневно и направлены прежде всего по энергетической и логистической инфраструктуре, а также жилым домам.

Президент отметил, что российские атаки продолжаются даже на фоне дипломатических усилий по завершению войны.

По его словам, отсутствие жесткой международной реакции только увеличивает интенсивность обстрелов.

Глава государства подчеркнул, что остановить дальнейшие удары возможно за счет усиления противовоздушной обороны Украины, дополнительных поставок ракет для систем ПВО и сохранения постоянного давления на Россию.

Напомним, что в ночь на 8 февраля Россия осуществила очередную воздушную атаку по Украине, применив 101 ударный беспилотник различных типов, в частности Shahed, Гербера и Италмас.

По состоянию на утро силы ПВО сбили или подавили 69 вражеских БПЛА, однако зафиксировано попадание 32 беспилотников на 13 локациях.

