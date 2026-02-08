Під час вибухів в Одесі сьогодні вночі загинула людина, ще двоє, зокрема 19-річна дівчина, постраждали.

Оновлено о 08:00. Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи в Одесі 9 лютого: які наслідки

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 00:08 9 лютого.

Тоді, за інформацією Повітряних сил, з акваторії Чорного моря до берегів Одещини наближалися російські ударні дрони.

Наразі відомо, що під час вибухів в Одесі сьогодні, 9 лютого, один із безпілотників влучив у дах 24-поверхового будинку, спалахнула пожежа. Пошкоджено газову трубу.

Загалом у житлових будинках Приморського району, уточнює очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, постраждала 21 квартира.

Вибуховою хвилею вибито 39 вікон безпосередньо у квартирах та 18 — у місцях загального користування.

Вогнем знищено два автомобілі, ще шість пошкоджено осколками.

Зазнали руйнувань також будівля фітнес-клубу.

Загинув 35-річний чоловік. Медики проводили реанімаційні заходи, але врятувати життя людини не вдалося.

Ще дві людини постраждали. Серед них — 19-річна дівчина. Їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, 8 лютого близько 17:30 та близько 21:00 у Києві пролунали вибухи.

Росіяни вдарили по місту балістичними ракетами. Інформація про влучання та постраждалих не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1447-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

