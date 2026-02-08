Сегодня, 8 февраля, около 17:30 и около 21:00 в Киеве прогремели взрывы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве сегодня, 8 февраля: что известно

Перед взрывами в Киеве командование Воздушных сил предупреждало о скоростной цели в Черниговской области, направляющейся в Киевскую область. Впоследствии добавилась угроза применения баллистического вооружения из Брянской области.

— Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! — написал в соцсетях Виталий Кличко в 17:29.

Вечером взрывы в Киеве прогремели снова. Враг нанес по городу удар баллистическими ракетами.

— Громко в столице. Россияне продолжают свой террор, — сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в 20:58.

По его словам, продолжается вражеская атака баллистическими ракетами. Ткаченко призвал жителей Киева находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1446-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

