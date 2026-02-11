Російські війська завдали удару по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого пошкоджено територію одного з комунальних підприємств міста.

Атака на по підприємству у Херсоні 11 лютого: що відомо

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, оприлюднивши світлини з наслідками обстрілу.

– Близько 7.00 російські терористи обстріляли Дніпровський район, – ідеться у повідомленні.

За словами очільника МВА, під вогонь знову потрапило комунальне підприємство Херсонської міської ради.

Внаслідок атаки пошкоджено 12 одиниць транспорту, зокрема тролейбуси.

Водночас наголошується, що серед працівників та місцевих жителів постраждалих немає.

Нагадаємо, 2 лютого російські війська двічі за добу атакували вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області.

Внаслідок чергової атаки на вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області зафіксовані пошкодження адміністративних будівель.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1449-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

