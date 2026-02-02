Російські війська вдруге за добу атакували вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомили в ДТЕК.

Повторна атака на об’єкт ДТЕК у Дніпропетровській області: що відомо

За інформацією компанії, внаслідок чергової атаки на вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області зафіксовані пошкодження адміністративних будівель.

Зараз дивляться

Це вже другий удар по об’єкту протягом доби.

Напередодні армія РФ атакувала автобус із шахтарями в Тернівці Дніпропетровської області.

Загинули 12 осіб, ще 16 дістали поранень.

Уночі 2 лютого, за словами очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, ворог продовжив удари по Тернівці — загорілися адміністративна будівля та прибудова до неї.

Бив ворог і по Васильківській громаді Синельниківського району — там пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда.

По Нікополю, Марганецькій та Покровській громаді Нікопольського району російська армія била з артилерії, FPV-дронів та реактивних систем залпового вогню Град.

Пошкоджені підприємство та лінія електропередачі, обстеження територій триває.

Сьогодні, 2 лютого, у Дніпропетровській області оголошено день жалоби за загиблими після удару по Тернівці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.