РФ вдруге за добу атакувала вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області
Російські війська вдруге за добу атакували вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області.
Про це повідомили в ДТЕК.
Повторна атака на об’єкт ДТЕК у Дніпропетровській області: що відомо
За інформацією компанії, внаслідок чергової атаки на вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області зафіксовані пошкодження адміністративних будівель.
Це вже другий удар по об’єкту протягом доби.
Напередодні армія РФ атакувала автобус із шахтарями в Тернівці Дніпропетровської області.
Загинули 12 осіб, ще 16 дістали поранень.
Уночі 2 лютого, за словами очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, ворог продовжив удари по Тернівці — загорілися адміністративна будівля та прибудова до неї.
Бив ворог і по Васильківській громаді Синельниківського району — там пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда.
По Нікополю, Марганецькій та Покровській громаді Нікопольського району російська армія била з артилерії, FPV-дронів та реактивних систем залпового вогню Град.
Пошкоджені підприємство та лінія електропередачі, обстеження територій триває.
Сьогодні, 2 лютого, у Дніпропетровській області оголошено день жалоби за загиблими після удару по Тернівці.