Российские войска нанесли массированные удары по портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Атака РФ на портовую и железнодорожную инфраструктуру: что известно

По словам Кулебы, в Одесской области враг ударными беспилотниками атаковал один из портов. В результате обстрела погиб один человек.

Еще шестеро получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Все они — гражданские.

В результате удара повреждена инфраструктура предприятия, склады с удобрениями и транспортные средства, в частности грузовые вагоны.

На месте возник пожар, продолжается ликвидация последствий. Работают все профильные экстренные службы.

Кроме того, в течение суток российская армия наносила удары БПЛА по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Повреждения не повлияли на движение поездов.

Напомним, что вечером 12 февраля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками.

По словам главы МВА, в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилой фонд города.

Зафиксировано попадание в два многоэтажных жилых дома — повреждены квартиры на верхних этажах, без последующего возгорания.

Также под удар попал объект рекреационной инфраструктуры, где возник пожар хозяйственных построек.

Кроме этого, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автосервис.

Взрывной волной выбито остекление в детском саду и гимназии.

По предварительным данным, пострадавших нет.

