Російські війська завдали масованих ударів по портовій та залізничній інфраструктурі України.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Атака РФ на портову та залізничну інфраструктуру: що відомо

За словами Кулеби, на Одещині ворог ударними безпілотниками атакував один із портів. Унаслідок обстрілу загинула одна людина.

Зараз дивляться

Ще шестеро дістали поранення, троє з них перебувають у важкому стані. Усім постраждалим надано медичну допомогу. Всі вони — цивільні.

Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру підприємства, склади з добривами та транспортні засоби, зокрема вантажні вагони.

На місці виникла пожежа, триває ліквідація наслідків. Працюють усі профільні екстрені служби.

Крім того, протягом доби російська армія завдавала ударів БпЛА по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Пошкодження не вплинули на рух поїздів.

Нагадаємо, що ввечері 12 лютого російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками.

За словами очільника МВА, внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд міста.

Зафіксовано влучання у два багатоповерхові житлові будинки — пошкоджено квартири на верхніх поверхах, без подальшого загоряння.

Також під удар потрапив об’єкт рекреаційної інфраструктури, де виникла пожежа господарських споруд.

Крім цього, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та автосервіс.

Вибуховою хвилею вибито скління у дитячому садку та гімназії.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.