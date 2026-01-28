В ночь на 28 января российские войска нанесли удар по порту Южный в Одесской области.

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.

Атака на порт Южный

В результате атаки были повреждены объекты производственной инфраструктуры и железнодорожное хозяйство порта.

Также возник пожар, который оперативно ликвидировали. По имеющейся информации, обошлось без пострадавших.

В АМПУ подчеркнули, что, несмотря на вражеские обстрелы, предприятие продолжает работу в штатном режиме.

– Враг продолжает атаковать портовую инфраструктуру Украины. Порт работает в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил, что удар был нанесен беспилотниками по территории порта.

По его словам, повреждены логистические элементы, ангары, локомотив и производственные здания.

– В Одесской области армия РФ ударила БпЛА по территории порта. Продолжается ликвидация повреждений экстренными связями и работниками порта, — отметил он.

Напомним, взрывы в Одессе прогремели в ночь на 28 января. Враг атаковал город ударными дронами.

Один из беспилотников попал на территорию монастыря.

