Взрывы в Одессе 12 февраля: россияне ударили дронами по многоэтажке
Взрывы в Одессе прогремели из-за вражеской атаки беспилотниками. Поздно вечером в четверг, 12 февраля, россияне нанесли удар дронами по гражданской инфраструктуре города.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак.
Взрывы в Одессе 12 февраля: какие последствия
— Враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилой фонд, — написал он в Telegram.
По словам главы ОГА, зафиксировано попадание в многоэтажный дом. Повреждена квартира на верхних этажах, без последующего возгорания.
Также поврежден объект рекреационной инфраструктуры, где произошло возгорание хозяйственных построек.
— В другом районе города в результате атаки возник пожар на территории объекта торговли. Информация о пострадавших уточняется, — отметил он.
Напомним, этой ночью враг нанес удар по энергетической инфраструктуре в Одесской области. Под атаку попал объект компании ДТЭК, зафиксированы значительные разрушения.
Из-за обесточивания части объектов водопроводной системы в Одессе возникли перебои с водоснабжением.