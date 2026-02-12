Взрывы в Одессе прогремели из-за вражеской атаки беспилотниками. Поздно вечером в четверг, 12 февраля, россияне нанесли удар дронами по гражданской инфраструктуре города.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак.

Взрывы в Одессе 12 февраля: какие последствия

— Враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилой фонд, — написал он в Telegram.

По словам главы ОГА, зафиксировано попадание в многоэтажный дом. Повреждена квартира на верхних этажах, без последующего возгорания.

Также поврежден объект рекреационной инфраструктуры, где произошло возгорание хозяйственных построек.

— В другом районе города в результате атаки возник пожар на территории объекта торговли. Информация о пострадавших уточняется, — отметил он.

Напомним, этой ночью враг нанес удар по энергетической инфраструктуре в Одесской области. Под атаку попал объект компании ДТЭК, зафиксированы значительные разрушения.

Из-за обесточивания части объектов водопроводной системы в Одессе возникли перебои с водоснабжением.

