В ТЦ Хмельницкого посетитель напал на охранника: что известно
- В одном из торговых центров в Хмельницком один из посетителей напал на охранника.
- В СМИ пишут, что конфликт произошел в ТЦ Оазис.
- Полиция работает над установлением всех обстоятельств происшествия.
В торговом центре Хмельницкого произошел конфликт с нападением на охранника.
Детали инцидента в торговом центре 15 февраля
Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, который произошел в одном из торговых центров в Хмельницком.
Предварительно один из посетителей в ходе конфликта напал на охранника, пишет Полиция Хмельницкой области.
На место происшествия вызвали полицию. Мужчину задержали.
— Информация о стрельбе, которая распространяется по сети, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.
Правоохранители работают над установлением всех обстоятельств происшествия для дальнейшей правовой квалификации и принятия соответствующего процессуального решения.
Ранее в сети появилась информация, что у ТЦ Оазис в Хмельницком произошел конфликт со стрельбой. Данные о возможных пострадавших в полиции пока не комментируют.
Как пишет Суспільне, ссылаясь на директора Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александра Костюка, сегодня, 15 февраля, в торговый центр Оазис по вызову выезжала бригада скорой помощи. Медики доставили в травмпункт городской больницы мужчину, который находился в торговом центре.