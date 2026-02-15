В торговом центре Хмельницкого произошел конфликт с нападением на охранника.

Детали инцидента в торговом центре 15 февраля

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, который произошел в одном из торговых центров в Хмельницком.

Предварительно один из посетителей в ходе конфликта напал на охранника, пишет Полиция Хмельницкой области.

Сейчас смотрят

На место происшествия вызвали полицию. Мужчину задержали.

— Информация о стрельбе, которая распространяется по сети, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Правоохранители работают над установлением всех обстоятельств происшествия для дальнейшей правовой квалификации и принятия соответствующего процессуального решения.

Ранее в сети появилась информация, что у ТЦ Оазис в Хмельницком произошел конфликт со стрельбой. Данные о возможных пострадавших в полиции пока не комментируют.

Как пишет Суспільне, ссылаясь на директора Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александра Костюка, сегодня, 15 февраля, в торговый центр Оазис по вызову выезжала бригада скорой помощи. Медики доставили в травмпункт городской больницы мужчину, который находился в торговом центре.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.