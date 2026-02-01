Сегодня утром в Виннице на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии мужчина открыл огонь в сторону группы оповещения ТЦК и скрылся.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Инцидент произошел сегодня около 10:40. В полицию поступило сообщение о выстрелах на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии.

Сейчас смотрят

Известно, что мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся. К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время ведется поиск мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Источник : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.