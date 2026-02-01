Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
В Виннице неизвестный открыл стрельбу по военным ТЦК и скрылся: его разыскивают
Главное
- Сообщение о выстрелах поступило 1 февраля около 10:40.
- Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в сторону группы оповещения ТЦК.
- После стрельбы злоумышленник скрылся с места происшествия.
Сегодня утром в Виннице на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии мужчина открыл огонь в сторону группы оповещения ТЦК и скрылся.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
Инцидент произошел сегодня около 10:40. В полицию поступило сообщение о выстрелах на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии.
Известно, что мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся. К счастью, никто не пострадал.
В настоящее время ведется поиск мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Источник: Нацполиция
