У торговому центрі Хмельницького стався конфлікт з нападом на охоронця.

Деталі інциденту в торгівельному центрі 15 лютого

Поліцейські встановлюють обставини інциденту, який трапився в одному з торгівельних центрів у Хмельницькому.

Попередньо, один із відвідувачів у ході конфлікту напав на охоронця, пише Поліція Хмельницької області.

На місце події викликали поліцію. Чоловіка затримали.

– Інформація про стрільбу, яка шириться мережею, не відповідає дійсності, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наразі працюють над встановленням усіх обставин події для подальшої правової кваліфікації та прийняття відповідного процесуального рішення.

Раніше у мережі з’явилася інформація, що у ТЦ Оазис у Хмельницькому відбувся конфлікт зі стріляниною. Дані щодо можливих поранених у поліції поки не коментують.

Як пише Суспільне, посилаючись на директора Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександра Костюка, сьогодні, 15 лютого, до торгівельного центру Оазис на виклик виїжджала бригада швидкої допомоги. Медики доправили до травмпункту міської лікарні чоловіка, який знаходився у торговельному центрі.

