В Харьковской области водитель пытался скрыться от ТЦК и сбил сотрудницу полиции
- В Харьковской области водитель, который находился в розыске, наехал на правоохранительницу во время проверки документов.
- Мужчина пытался скрыться после законного требования доставки в ТЦК и СП.
В Харьковской области задержали водителя, который во время проверки документов работниками ТЦК умышленно совершил наезд на полицейскую и попытался скрыться с места происшествия.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Наезд на полицейскую в Харьковской области: что известно
Инцидент произошел 16 февраля во время проведения мероприятий по оповещению населения.
Группа оповещения из состава военнослужащих ТЦК и СП работала совместно с сотрудниками патрульной полиции Харьковской области.
Во время проверки документов выяснилось, что водитель транспортного средства находится в розыске и подлежит доставке в ТЦК и СП на основании соответствующего обращения.
После доведения до мужчины законного требования пройти доставку в ТЦК и СП он умышленно начал движение автомобилем, пытаясь избежать выполнения требований правоохранителей.
При попытке его остановить водитель совершил наезд на полицейскую, которая находилась при исполнении служебных обязанностей, после чего продолжил движение и попытался скрыться.
Впоследствии на одной из улиц Харькова благодаря оперативным и слаженным действиям полицейские догнали транспортное средство и задержали водителя.
Мужчину доставили в территориальное подразделение полиции для проведения первоочередных следственных действий.
В настоящее время правоохранители решают вопрос о правовой квалификации происшествия в соответствии с Уголовным кодексом Украины.