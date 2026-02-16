В Харьковской области задержали водителя, который во время проверки документов работниками ТЦК умышленно совершил наезд на полицейскую и попытался скрыться с места происшествия.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Наезд на полицейскую в Харьковской области: что известно

Инцидент произошел 16 февраля во время проведения мероприятий по оповещению населения.

Группа оповещения из состава военнослужащих ТЦК и СП работала совместно с сотрудниками патрульной полиции Харьковской области.

Во время проверки документов выяснилось, что водитель транспортного средства находится в розыске и подлежит доставке в ТЦК и СП на основании соответствующего обращения.

После доведения до мужчины законного требования пройти доставку в ТЦК и СП он умышленно начал движение автомобилем, пытаясь избежать выполнения требований правоохранителей.

При попытке его остановить водитель совершил наезд на полицейскую, которая находилась при исполнении служебных обязанностей, после чего продолжил движение и попытался скрыться.

Впоследствии на одной из улиц Харькова благодаря оперативным и слаженным действиям полицейские догнали транспортное средство и задержали водителя.

Мужчину доставили в территориальное подразделение полиции для проведения первоочередных следственных действий.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о правовой квалификации происшествия в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

