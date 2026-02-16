У Харківській області затримали водія, який під час перевірки документів працівниками ТЦК умисно здійснив наїзд на поліцейську та намагався втекти з місця події.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Наїзд на поліцейську в Харківській області: що відомо

Інцидент стався 16 лютого під час проведення заходів з оповіщення населення.

Група оповіщення зі складу військовослужбовців ТЦК та СП працювала спільно з працівниками патрульної поліції Харківської області.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій транспортного засобу перебуває в розшуку та підлягає доставленню до ТЦК та СП на підставі відповідного звернення.

Після доведення до чоловіка законної вимоги пройти доставлення до ТЦК та СП він умисно почав рух автомобілем, намагаючись уникнути виконання вимог правоохоронців.

Під час спроби його зупинити водій здійснив наїзд на поліцейську, яка перебувала при виконанні службових обов’язків, після чого продовжив рух та спробував утекти.

Згодом на одній із вулиць Харкова поліцейські наздогнали транспортний засіб і затримали водія.

Чоловіка доставили до територіального підрозділу поліції для проведення першочергових слідчих дій.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події відповідно до Кримінального кодексу України.

