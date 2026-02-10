По меньшей мере четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика на Кольцевой дороге Киева.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

ДТП на Кольцевой в Киеве

Так, автотранспортное происшествие произошло сегодня около 12:30.

Предварительно установлено, что 59-летний водитель грузовика Volvo не выбрал безопасную скорость и столкнулся с маршрутным автобусом Богдан, который двигался в попутном направлении.

От удара автобус стал неуправляемым и столкнулся с грузовым автомобилем Ford, который в этот момент поворачивал на прилегающую территорию.

В результате аварии 65-летний водитель маршрутки, а также три пассажирки — 41, 44 и 49 лет, получили телесные повреждения. Их госпитализировали.

На месте продолжают работать следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и патрульные полицейские.

