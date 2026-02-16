Служат на должностях не Украине: Зеленский анонсировал очистку СБУ
- Владимир Зеленский получил доклады от и.о. главы СБУ Евгения Хмары и первого заместителя Александра Поклада о противодействии российским операциям.
- Поклад займется очисткой СБУ от чиновников, которые не служат интересам Украины.
Президент Владимир Зеленский получил доклады и.о. главы СБУ Евгения Хмары и первого заместителя главы Александра Поклада, в частности, по противодействию российским операциям.
Зеленский о необходимости очистить СБУ
— Я благодарен за каждый успех, успех наших защитников, в том числе СБУ, в противодействии российским диверсиям, — отметил глава государства в вечернем обращении.
Он добавил, что Александр Поклад отдельно “займется очисткой Службы безопасности от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам”.
— Нужны жесткие действия и реально полностью сильная Служба безопасности Украины, — подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что получил также доклад Хмары о противодействии российским операциям и боевой работе СБУ.
— Работаем и над усилением защиты украинских производителей дронов: разоблачение корректировщиков, работа на опережение, — отметил он.
Президент также рассказал о докладе по кибероперациям. По его словам, у СБУ есть наработки для противодействия российским хакерам.
Напомним, Зеленский сообщил о подготовке россиянами новых массированных ударов по украинской энергетике во время последних морозных дней.
Президент также приказал подготовить список лиц, участвующих в войне РФ против Украины. По его словам, эти лица должны быть под санкциями и не заслуживают того, чтобы посещать демократические страны.