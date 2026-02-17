Взрывы в Сумах прогремели днем 17 февраля во время атаки российских БПЛА.

Об этом сообщили начальник Сумской МВА Олег Григоров и и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

Взрывы в Сумах 17 февраля: что известно

По словам главы МВА, российские беспилотники атаковали Сумскую общину, в результате чего зафиксировано несколько попаданий по гражданской инфраструктуре в центральной части города.

Предварительно, в результате взрывов в Сумах информации о погибших или раненых нет.

В настоящее время сохраняется угроза повторных ударов.

Артем Кобзар подтвердил, что в городе прогремели взрывы, и призвал жителей немедленно пройти в укрытия или находиться в безопасных местах.

Все последствия атаки будут уточнены после обследования территорий, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1455-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

