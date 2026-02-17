Вибухи у Сумах прогриміли вдень 17 лютого під час атаки російських БпЛА.

Про це повідомили начальник Сумської МВА Олег Григоров та в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Вибухи у Сумах 17 лютого: що відомо

За словами очільника МВА, російські безпілотники атакували Сумську громаду, внаслідок чого зафіксовано кілька влучань по цивільній інфраструктурі в центральній частині міста.

Зараз дивляться

Попередньо, унаслідок вибухів у Сумах інформації про загиблих чи поранених немає.

Наразі зберігається загроза повторних ударів.

Артем Кобзар підтвердив, що у місті пролунали вибухи, та закликав мешканців негайно пройти до укриттів або перебувати у безпечних місцях.

Усі наслідки атаки будуть уточнені після обстеження територій, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1455-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.