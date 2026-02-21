РФ атаковала маршрутку в Херсоне: пострадали водитель и пассажиры
Утром 21 февраля под атакой РФ оказался Херсон — враг с беспилотника ударил по маршрутному такси пригородного сообщения.
Атака РФ на Херсон 21 февраля: что известно
Как сообщает Херсонская ГВА, около 6:30 российские оккупационные войска из беспилотника в центральной части Херсона атаковали маршрутное такси пригородного сообщения.
Пострадал 71-летний водитель. Он получил минно-взрывную травму и множественные обломочные ранения лица. На данный момент мужчина находится в больнице, куда его доставили сотрудники полиции.
Также ранения получили две женщины – 42 и 62 лет.
— Утром в результате атаки вражеского беспилотника на общественный транспорт пострадала работница одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета, которая ехала на работу. 62-летняя женщина сама обратилась к медикам, которые диагностировали у нее минно-взрывную травму, ушиб и обломочное ранение левой руки. Потерпевшая будет лечиться дальше амбулаторно, — говорится в сообщении.
Другая пассажирка маршрутки, которую утром атаковал вражеский беспилотник, получила сотрясение головного мозга, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.
Фото: МОЗ