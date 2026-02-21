Вранці 21 лютого під атакою РФ опинився Херсон – ворог з безпілотника вдарив по маршрутному таксі приміського сполучення.

Атака РФ на Херсон 21 лютого: що відомо

Як повідомляє Херсонська МВА, близько 6.30 російські окупаційні війська з безпілотника в центральній частині Херсона атакували маршрутне таксі приміського сполучення.

Постраждав водій 71 року. Він отримав мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення обличчя. Наразі чоловік у лікарні, куди його доправили співробітники поліції.

Також поранення отримали дві жінки – 42 та 62 років.

– Зранку внаслідок атаки ворожого безпілотника на громадський транспорт постраждала працівниця одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради, яка добиралась на роботу. 62-річна жінка сама звернулась до медиків, які діагностували мінно-вибухову травму, забій та уламкове поранення лівої руки. Лікуватиметься потерпіла далі амбулаторно, – йдеться у повідомленні.

Інша пасажирка маршрутки, яку зранку атакував ворожий безпілотник, отримала струс головного мозку, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1459-ту добу.

Фото: МОЗ

