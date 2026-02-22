Российские войска атаковали Новониколаевку Запорожской области корректируемыми авиабомбами.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Новониколаевку 22 февраля: что известно

По словам главы ОВА, в результате авиаудара повреждены частные жилые дома.

На данный момент известно, что во время атаки на Новониколаевку погибла женщина 45 лет.

Еще одна 48-летняя женщина получила ранения. Пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Окончательные последствия атаки на Новониколаевку Запорожского района 22 февраля выясняются.

Отметим, что утром 22 февраля армия РФ атаковала транспортную инфраструктуру Запорожья.

Тогда, к счастью, обошлось без пострадавших.

Следует отметить, что 22 февраля железнодорожная инфраструктура подверглась ударам не только в Запорожской области, но и в Донецкой, Николаевской и Одесской.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщал о повреждении двух локомотивов. Движение поездов не прекращалось.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1460-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

