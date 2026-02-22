Российская оккупационная армия совершила ракетно-дроновую атаку на Киевскую область.

Об этом сообщили глава Киевской областной военной администрации Руслан Калашник и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Атака на Киевскую область 22 февраля: что известно

По данным областной власти, ночь для Киевской области была беспокойной — враг осуществил очередную массированную ракетно-дроновую атаку по мирным населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры.

Сейчас смотрят

По состоянию на утро 22 февраля последствия вражеского удара зафиксированы в Обуховском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах области.

В селе Путровка Фастовского района в результате обстрела разрушены частные дома. Спасатели извлекли из-под завалов восемь человек, среди них — ребенок.

К сожалению, 49-летний мужчина скончался во время транспортировки в больницу.

— Это еще одна оборванная жизнь, еще одна семья, которая потеряла родного человека из-за коварства и жестокости врага. Трудно подобрать слова, когда гибнут мирные люди. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Враг обязательно ответит за каждую потерянную жизнь, — подчеркнул Руслан Калашник.

В медицинское учреждение были доставлены пять человек, среди которых и погибший мужчина.

Четырем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Трое находятся в тяжелом состоянии, из них двое — в операционной, еще одному помощь оказывают в травмпункте.

Всего в результате атаки на Киевскую область 22 февраля пострадали 15 человек, среди них четверо детей.

В Бориспольском районе поврежден частный жилой дом, женщина получила травмы от осколков стекла — ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Также возник пожар хозяйственной постройки на территории фермы, возгорание локализовали.

В Броварском районе повреждено помещение гаражного кооператива. Пожар, возникший после атаки, ликвидирован.

В Бучанском районе зафиксировано повреждение частных домов и автомобиля.

В Обуховском районе повреждены складские помещения и частный жилой дом.

В данный момент все оперативные службы работают на местах, продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенного ущерба, а пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.