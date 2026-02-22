Російські війська атакували Новомиколаївку Запорізької області керованими авіабомбами.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Новомиколаївку 22 лютого: що відомо

За словами очільника ОВА, унаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки.

Зараз дивляться

Наразі відомо, що під час атаки на Новомиколаївку загинула жінка 45 років.

Ще одна 48-річна жінка дістала поранення. Постраждалій надають усю необхідну медичну допомогу.

Остаточні наслідки атаки на Новомиколаївку Запорізького району 22 лютого з’ясовуються.

Зауважимо, що вранці 22 лютого армія РФ атакувала транспортну інфраструктуру Запоріжжя.

Тоді, на щастя, минулося без постраждалих.

Слід зауважити, що 22 лютого залізнична інфраструктура була під ударами не лише в Запорізькій області, а у й Донецькій, Миколаївській та Одеській.

Віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомляв про пошкодження двох локомотивів. Рух поїздів не зупинявся.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 460-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.