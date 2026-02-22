23-летняя полицейская погибла и еще ориентировочно 15 человек, среди которых есть правоохранители, пострадали во время теракта во Львове сегодня ночью, 22 февраля.

Об этом сообщили Львовская областная прокуратура, Патрульная полиция Украины и Андрей Садовый.

Теракт во Львове сегодня, 22 февраля: что известно

По оперативной информации, около 00:30 на линию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина, 20 во Львове.

После прибытия на место происшествия первого экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. Впоследствии, уже после прибытия второго экипажа, произошел еще один взрыв.

В результате происшествия погибла 23-летняя полицейская. Также повреждены служебный патрульный автомобиль и гражданское транспортное средство.

Городской глава Львова Андрей Садовой заявил, что происшествие однозначно имеет признаки террористического акта.

— Однозначно, это террористический акт. Есть 15 человек, которым сейчас оказывается медицинская помощь. Часть из них находится в очень тяжелом состоянии. Одна девушка-полицейская погибла. Мои соболезнования родным и близким, — сообщил Андрей Садовый.

Садовой добавил, что в результате взрывов во Львове выбито много окон, а после завершения следственных действий город поможет жителям с ликвидацией последствий.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту террористического акта, повлекшего тяжкие последствия, по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Фото: Львовская областная прокуратура

