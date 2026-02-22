23-річна поліцейська загинула та ще орієнтовно 15 осіб, серед яких є правоохоронці, постраждали під час теракту у Львові сьогодні вночі, 22 лютого.

Про це повідомили Львівська обласна прокуратура, Патрульна поліція України та Андрій Садовий.

Теракт у Львові сьогодні, 22 лютого: що відомо

За оперативною інформацією, близько 00:30 на лінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20 у Львові.

Після прибуття на місце події першого екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Згодом, уже після прибуття другого екіпажу, стався ще один вибух.

Унаслідок події загинула 23-річна поліцейська. Також пошкоджено службовий патрульний автомобіль і цивільний транспортний засіб.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що подія однозначно має ознаки терористичного акту.

— Однозначно, це є терористичний акт. Маємо 15 людей, яким зараз надається медична допомога. Частина з них перебуває в дуже важкому стані. Одна дівчина-поліцейська загинула. Мої співчуття рідним і близьким, — повідомив Андрій Садовий.

Садовий додав, що внаслідок вибухів у Львові вибито багато вікон, а після завершення слідчих дій місто допоможе жителям із ліквідацією наслідків.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту, що спричинив тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Фото: Львівська обласна прокуратура

