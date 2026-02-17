Теракт в Одессе: мужчина, взорвавший автомобиль во дворе дома, задержан
- СБУ и Нацполиция задержали агента РФ, который взорвал автомобиль в Одессе 16 февраля.
- Злоумышленник изготовил самодельное взрывное устройство и осуществил дистанционный подрыв.
- В результате теракта в Одессе пострадал владелец авто, исполнителю грозит до 12 лет тюрьмы.
СБУ и Национальная полиция по горячим следам задержали агента РФ, который по заказу российских спецслужб взорвал автомобиль в Одессе 16 февраля.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Теракт в Одессе: что говорят в СБУ о подрыве автомобиля
По материалам следствия, злоумышленник изготовил самодельное взрывное устройство и заложил его под днище внедорожника, припаркованного у подъезда многоквартирного дома в Одессе.
Во время подрыва пострадал владелец автомобиля, который находился неподалеку.
Как установило расследование, теракт подготовил завербованный спецслужбами РФ 33-летний безработный.
Он попал в поле зрения российских кураторов во время поиска “легких заработков” в Telegram-каналах.
После вербовки агент получил подробные инструкции по изготовлению самодельной бомбы из подручных материалов.
Комплектующие он приобрел в хозяйственных магазинах, а взрывчатку снарядил мобильным телефоном для дистанционного подрыва.
Впоследствии злоумышленник провел доразведку места, заложил СВП под автомобиль и установил рядом замаскированный смартфон.
Именно с его помощью оккупанты отслеживали обстановку и осуществили дистанционный подрыв.
Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители изъяли компоненты для изготовления взрывчатки и мобильные телефоны, через которые он контактировал с российским куратором.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что накануне утром 16 февраля в Одессе взорвался автомобиль Toyota, припаркованный во дворе жилого дома на улице Академика Королева.
В результате взрыва пострадал 56-летний мужчина, которого госпитализировали.