Сегодня утром дети заблудились в канализации в центре Киева. После неудачных попыток выйти наружу они позвонили на линию 112 и попросили о помощи.

Об этом в Telegram сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Дети заблудились в киевской канализации

— Киев. На спецлинию 112 обратились дети, которые сообщили, что заблудились в канализации под столицей. Они очень замерзли и просили помощи, — говорится в сообщении.

Белошицкий подчеркнул, что канализационная сеть — опасный лабиринт. Там в любой момент могут произойти обвалы, утечки ядовитых газов и внезапные затопления.

После обращения патрульные вместе со спасателями ГСЧС немедленно отправились на поиски. Они проверили люки и дождевую канализацию.

Детей быстро нашли в сливной канализации на Крещатике. На видео, которое обнародовала полиция, видно, что речь идет о двух мальчиках.

— Патрульные успокоили потерявшихся детей, а спасатели достали их из подземной ловушки. К счастью, с ними все в порядке. На месте все обстоятельства выясняют сотрудники ювенальной превенции, — говорится в сообщении.

Белошицкий призвал родителей быть внимательными и больше общаться с детьми.

— Говорите со своими детьми о безопасности. Объясняйте, что любопытство не должно подвергать их опасности. Наша общая ответственность — сохранить их жизнь и здоровье, — подчеркнул он.

