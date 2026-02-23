В Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины 23 февраля.

Взрыв в Николаеве 23 февраля

Как рассказал глава Нацполиции Иван Выговский, сегодня в 18:10 в городе Николаев произошел взрыв на территории неработающей АЗС.

По его словам, в результате пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на смену и припарковали там свои автомобили.

Двое из них – находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни, уточнил глава Нацполиции.

Выговский напомнил, что позавчера ночью, 22 февраля, произошел теракт во Львове против полицейских.

В результате ночного теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции и пострадали около 25 человек, получившие ранения различной степени тяжести.

По его мнению, это не совпадение, поскольку враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства.

Глава Нацполиции расценивает эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри Украины.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что на месте происшествия начали работать взрывотехники.

– Больше всего меня на данный момент интересует состояние патрульных. Поручил сейчас определиться, нужно ли кого-то транспортировать на лечение в Киев. Мне постоянно докладывают, держу на контроле. Будем информировать, – заявил он.

