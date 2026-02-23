В Николаеве прогремел взрыв на АЗС: пострадали 7 сотрудников патрульной полиции
В Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины 23 февраля.
Взрыв в Николаеве 23 февраля
Как рассказал глава Нацполиции Иван Выговский, сегодня в 18:10 в городе Николаев произошел взрыв на территории неработающей АЗС.
По его словам, в результате пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на смену и припарковали там свои автомобили.
Двое из них – находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни, уточнил глава Нацполиции.
Выговский напомнил, что позавчера ночью, 22 февраля, произошел теракт во Львове против полицейских.
В результате ночного теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции и пострадали около 25 человек, получившие ранения различной степени тяжести.
По его мнению, это не совпадение, поскольку враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства.
Глава Нацполиции расценивает эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри Украины.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что на месте происшествия начали работать взрывотехники.
– Больше всего меня на данный момент интересует состояние патрульных. Поручил сейчас определиться, нужно ли кого-то транспортировать на лечение в Киев. Мне постоянно докладывают, держу на контроле. Будем информировать, – заявил он.