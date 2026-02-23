Проверяется версия о террористическом акте в Николаеве. Сегодня там в результате взрыва возле АЗС были ранены семь правоохранителей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о взрыве в Николаеве

— Только что поступили первые доклады правоохранителей о взрыве в Николаеве. Пострадали сотрудники Национальной полиции – семь человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь, — отметил президент.

Глава государства добавил, что в настоящее время выясняются все обстоятельства взрыва, проверяется версия о террористическом акте.

— Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях, — добавил Зеленский.

Напомним, в понедельник, 23 февраля, около 18:10 в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей автозаправочной станции.

По словам главы Нацполиции Ивана Выговского, в результате взрыва пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на смену и оставили там служебные автомобили.

Двое полицейских сейчас находятся в тяжелом состоянии, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

В то же время ночью 22 февраля произошел теракт во Львове, в ходе которого погибла 23-летняя полицейская и получили ранения различной степени тяжести 25 человек.

По мнению Выговского, россияне прицельно пытаются уничтожать полицейских в Украине.

