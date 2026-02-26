В ночь на 26 февраля, начиная с 18:00 25 февраля, РФ атаковала Украину 459 средствами воздушного нападения.

Ночная атака на Украину 26 февраля: что известно

Воздушные силы ВСУ пишут, что РФ атаковала Украину 2 противокорабельными ракетами Циркон из ВОТ АР Крым, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской, Ростовской областей РФ, 24 крылатыми ракетами Х-101 (район пуска — Вологодская область РФ), 2 управляемыми авиационными ракетами Х-69.

Также враг ночью применил по Украине 420 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым. Около 280 из них – Шахеды.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены:

2 противокорабельные ракеты Циркон

4 баллистические ракеты Искандер-М

24 крылатые ракеты Х-101

2 управляемые авиационные ракеты Х-69

374 вражеских БпЛА типа Shahed Гербера

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БпЛА на 32 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях.

Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.

