Ночная атака на Украину 26 февраля: РФ применила 39 ракет и 420 дронов
- РФ в ночь на 26 февраля атаковала Украину 459 средствами воздушного нападения.
- Силам ПВО удалось уничтожить 406 вражеских целей, в частности ракеты Циркон, Искандер-М/С-400, а также ракеты Х-101 и дроны.
- В то же время, зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БпЛА на 32 локациях.
В ночь на 26 февраля, начиная с 18:00 25 февраля, РФ атаковала Украину 459 средствами воздушного нападения.
Ночная атака на Украину 26 февраля: что известно
Воздушные силы ВСУ пишут, что РФ атаковала Украину 2 противокорабельными ракетами Циркон из ВОТ АР Крым, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской, Ростовской областей РФ, 24 крылатыми ракетами Х-101 (район пуска — Вологодская область РФ), 2 управляемыми авиационными ракетами Х-69.
Также враг ночью применил по Украине 420 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым. Около 280 из них – Шахеды.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены:
- 2 противокорабельные ракеты Циркон;
- 4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;
- 24 крылатые ракеты Х-101;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-69;
- 374 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БпЛА на 32 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях.
Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.